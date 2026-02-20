İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İtaliyanın aparıcı polis təhsil müəssisələri ilə kadr hazırlığı sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    20 fevral, 2026
    • 22:06
    İtaliyanın aparıcı polis təhsil müəssisələri ilə kadr hazırlığı sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının nümayəndə heyəti İtaliyada işgüzar səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Romadakı səfirliyi "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.

    Bildirilib ki, səfər çərçivəsində İtaliyanın bir sıra aparıcı polis təhsil müəssisələri ilə görüşlər keçirilib.

    Görüşlər zamanı Karabinieri Zabitlər Akademiyası, İdarələrarası Hüquq-Mühafizə Akademiyası və İtaliya Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasında hüquq-mühafizə orqanları üçün kadr hazırlığı, idarəetmə yanaşmaları və beynəlxalq əməkdaşlığın perspektiv istiqamətləri ətrafında müzakirələr aparılıb.

    Делегаты Полицейской академии МВД Азербайджана обсудили сотрудничество с коллегами в Италии

