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УМК обратилось к верующим в связи с началом месяца Мухаррам

УМК обратилось к верующим в связи с началом месяца Мухаррам Совет газиев Управления мусульман Кавказа (УМК) распространило обращение в связи с началом месяца Мухаррам.
Религия
29 июля 2022 г. 11:51
УМК обратилось к верующим в связи с началом месяца Мухаррам
Report/ Firi Salim

Совет газиев Управления мусульман Кавказа (УМК) распространило обращение в связи с началом месяца Мухаррам.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые верующие братья и сестры!

Доводим до вашего сведения, что заканчивается 1443 год по календарю Хиджри и начинается новый, 1444 год. В этом году 1-й день месяца Мухаррам 1444 года приходится на 30 июля по Григорианскому календарю, а Ашура - на 8 августа.

Хотим напомнить верующим, что нанесение себе телесных повреждений посредством самоистязания, кровопускания во время траурных церемоний в месяц Мухаррам противоречит шариату. Если верующие хотят выразить свою скорбь в память о шехидах Кербелы, то наиболее подходящим способом может стать донорство крови для медицинских нужд, организуемое в последние годы по инициативе Управления мусульман Кавказа и высоко оцениваемое нашим народом.

Надеемся, что верующие, как и прежде, в память об имаме Хусейне (а) поддержат эту гуманную инициативу УМК и сдадут кровь в филиалах Банка крови в столице и регионах, а также в других медицинских учреждениях, и подарят жизнь тысячам больных людей, детей, страдающих наследственными заболеваниями. Адреса этих пунктов можно найти на официальном сайте УМК (www.qafqazislam.com).

Также доводим до сведения своих представителей на местах, чтобы они соблюдали положения закона Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания" и проводили религиозные обряды на территории мечетей, мест поклонения. В частности, учитывая тенденцию роста пандемии в последние дни, траурные мероприятия следует проводить в соответствии с медико-профилактическими правилами. Важно, чтобы указанные рекомендации были доведены священнослужителями до сведения верующих в регионах, а уполномоченные представители должны представить отчет о принятых мерах в Управление мусульман Кавказа".

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Версия на азербайджанском языке Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Məhərrəm ayının başlaması ilə əlaqədar müraciət yayıb

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