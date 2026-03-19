Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    УМК обнародовало время праздничного намаза в Азербайджане

    Управление мусульман Кавказа обнародовало время праздничного намаза в Азербайджане.

    Как сообщает Report, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде совершит праздничный намаз в мечети "Тезе Пир" в Баку в 09.00 20 марта.

    В то же время в мечети Аждарбей в Баку праздничный намаз будет совершен в 08:00.

    Управление мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде
    Azərbaycan məscidlərində martın 20-də Ramazan bayramı namazı qılınacaq
