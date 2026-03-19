УМК обнародовало время праздничного намаза в Азербайджане

Управление мусульман Кавказа обнародовало время праздничного намаза в Азербайджане.

Как сообщает Report, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде совершит праздничный намаз в мечети "Тезе Пир" в Баку в 09.00 20 марта.

В то же время в мечети Аждарбей в Баку праздничный намаз будет совершен в 08:00.