УМК обнародовало время праздничного намаза в Азербайджане
Религия
- 19 марта, 2026
- 11:27
Управление мусульман Кавказа обнародовало время праздничного намаза в Азербайджане.
Как сообщает Report, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде совершит праздничный намаз в мечети "Тезе Пир" в Баку в 09.00 20 марта.
В то же время в мечети Аждарбей в Баку праздничный намаз будет совершен в 08:00.
