УМК издало фетву о начале месяца Мухаррам

УМК издало фетву о начале месяца Мухаррам

Совет старейшин Управления мусульман Кавказа (УМК) издал фетву о начале месяца Мухаррам.

Как сообщили Report в УМК, согласно официальным расчетам Шамахинской астрофизической обсерватории, начало 1447 года лунной хиджры - 1-ое Мухаррама - предположительно придется на 26 июня 2025 года по григорианскому календарю.

В фетве отмечено, что в этом году в отделениях банка крови а также в других медицинских учреждениях Баку и регионов будут традиционно проводиться акции по сдаче крови. Соответствующие адреса будут размещены на официальном сайте УМК ( www.qafqazislam.com ).

Совет старейшин напомнил верующим, что во время траурных мероприятий в течение 60 дней месяцев Мухаррам и Сафар, особенно в траурные дни Тасуа и Ашура, недопустимо нанесение телесных повреждений, кровопускание и т.д.

В то же время религиозные церемонии должны проводиться в мечетях, святилищах с соблюдением положений закона "О свободе вероисповедания", недопустимы лозунги, противоречащие национальным и духовным ценностям и государственным традициям, использование атрибутики, не соответствующей государственным символам, уличные шествия и нарушение общественного порядка.