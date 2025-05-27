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Участников конференции в Баку призвали к совместной борьбе с исламофобией

Участников конференции в Баку призвали к совместной борьбе с исламофобией В Баку прозвучал призыв к глобальной солидарности в борьбе с исламофобией.
Религия
27 мая 2025 г. 17:13
Участников конференции в Баку призвали к совместной борьбе с исламофобией

В Баку прозвучал призыв к глобальной солидарности в борьбе с исламофобией.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов на брифинге по итогам международной научной конференции "Исламофобия: разоблачение предвзятости, разрушение стигм".

"Мы отправили послание из Баку всему миру о необходимости противодействия исламофобии, и я надеюсь, что его услышат в самых разных уголках планеты. Совместная борьба с любыми формами дискриминации возможна и необходима", - подчеркнул он.

Гасанов выразил уверенность, что принятое на конференции совместное коммюнике станет эффективным шагом в этом направлении.

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Версия на английском языке Call for global solidarity in fight against Islamophobia made in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda beynəlxalq konfransın iştirakçılarına islamofobiyaya qarşı birgə mübarizəyə çağırış edilib

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