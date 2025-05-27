Участников конференции в Баку призвали к совместной борьбе с исламофобией

В Баку прозвучал призыв к глобальной солидарности в борьбе с исламофобией.

В Баку прозвучал призыв к глобальной солидарности в борьбе с исламофобией.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов на брифинге по итогам международной научной конференции "Исламофобия: разоблачение предвзятости, разрушение стигм".

"Мы отправили послание из Баку всему миру о необходимости противодействия исламофобии, и я надеюсь, что его услышат в самых разных уголках планеты. Совместная борьба с любыми формами дискриминации возможна и необходима", - подчеркнул он.

Гасанов выразил уверенность, что принятое на конференции совместное коммюнике станет эффективным шагом в этом направлении.