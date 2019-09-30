Суд Батуми отменил запрет на строительство новой мечети

Городской суд Батуми в Грузии частично удовлетворил иск, связанный со строительством новой мечети мусульманской общины.

Как сообщает грузинское бюро Report, суд счел, что неразрешение мэрией Батуми строительства мечети является дискриминацией по отношению к мусульманской общине.

Суд аннулировал соответствующее постановление мэрии и призвал руководство города пересмотреть документы.

Обращение мусульманской общины разрешить строительство мечети не было принято. Судья Джумбер Бежанидзе заявил, что разрешение на строительство должен дать не суд, а городская мэрия.

Представители батумской мэрии на заседании суда не присутствовали.

Члены общины и Объединение мусульман Грузии заявили, что остались довольны решением суда.

Мусульманская община заявила о намерении продолжить борьбу за строительство мечети в юридической плоскости.

Отметим, что судебный процесс относительно строительства в Батуми новой мечети продолжается с 2017 года. За последние три месяца судебные заседания неоднократно откладывались.

Споры по поводу строительства новой мечети в Батуми начались в 2013 году. Единственной мечети в городе недостаточно для мусульман.

В 2017 году мусульманская община Батуми приобрела земельный участок в 3000 квадратных метров для мечети. Однако городской муниципалитет не разрешил строительство мечети, сославшись на плотность застройки в этом районе.

Мусульманская община посчитала решение мэрии необоснованным и дискриминационным.