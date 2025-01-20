О нас

Стала известна стоимость хаджа для азербайджанских паломников в 2025 году

Стала известна стоимость хаджа для азербайджанских паломников в 2025 году С 21 января в Азербайджане начнется прием документов для желающих совершить хадж.
Религия
20 января 2025 г. 22:52
Стала известна стоимость хаджа для азербайджанских паломников в 2025 году

С 21 января в Азербайджане начнется прием документов для желающих совершить хадж.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Управление мусульман Кавказа (УМК).

Цена для азербайджанских паломников, желающих совершить хадж в 2025 году, составит 5 950 долларов США. Путешествие будет организовано воздушным транспортом.

Прием документов будет проводиться с 10:00 по 16:00 в административном здании УМК по адресу: Баку, ул. Мирзы Фатали, 7.

От паломников для поездки требуются следующие документы:

1. Общегражданский паспорт;

2. Копия удостоверения личности;

3. Четыре цветные фотографии, сделанные на белом фоне, размером 3,5 × 4,5 см;

4. Справка о состоянии здоровье.

Отметим, что количество мест ограничено. Ожидается, что квота будет меньше по сравнению с предыдущими годами. Ожидается, что азербайджанские паломники отправятся в хадж в конце мая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı zəvvarların builki Həcc ziyarətinin xərcləri 5 950 dollar təşkil edəcək

Другие новости из категории

Руководители религиозных организаций поблагодарили президента Азербайджана
Руководители религиозных организаций поблагодарили президента Азербайджана
15 января 2025 г. 18:33
Религиозные организации в Азербайджане получат финансовую помощь
Религиозные организации в Азербайджане получат финансовую помощь
15 января 2025 г. 13:13
Генсек ОИС: Мы всегда поддерживаем позицию Азербайджана
ФотоГенсек ОИС: Мы всегда поддерживаем позицию Азербайджана
9 января 2025 г. 20:03
Месяц Рамазан в Азербайджане начнется 1 марта
Месяц Рамазан в Азербайджане начнется 1 марта
8 января 2025 г. 16:37
В церкви Святого Николая Чудотворца в Хачмазе отметили Рождество
ФотоВ церкви Святого Николая Чудотворца в Хачмазе отметили Рождество
7 января 2025 г. 16:57
В Гяндже православные христиане отмечают Рождество 
ФотоВ Гяндже православные христиане отмечают Рождество 
7 января 2025 г. 10:33
Православные христиане Азербайджана отмечают Рождество
ФотоПравославные христиане Азербайджана отмечают Рождество
6 января 2025 г. 23:58
В мечети Бибиэйбат прошла встреча с семьями шехидов и ветеранами
ФотоВ мечети Бибиэйбат прошла встреча с семьями шехидов и ветеранами
28 декабря 2024 г. 10:38
Зампред УМК: Такой трагический инцидент может произойти в любой стране
Зампред УМК: Такой трагический инцидент может произойти в любой стране
26 декабря 2024 г. 13:57
В мечетях Азербайджана почтили память жертв крушения лайнера AZAL в Казахстане
ФотоВ мечетях Азербайджана почтили память жертв крушения лайнера AZAL в Казахстане
26 декабря 2024 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi