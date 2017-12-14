Сиявуш Гейдаров: Началась работа по возвращению на родину примерно 20 азербайджанских детей, оставшихся в зонах войн

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Для возвращения на родину оставшихся в зонах конфликтов азербайджанских детей по инициативе министерства иностранных дел с соответствующими структурами ведется работа. В лагерях определены около 20 азербайджанских детей, и началась работа по их доставке в Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Сиявуш Гейдаров.

Заместитель председателя сказал, что оба родителя этих детей скончались в конфликтах: "Естественно, в первую очередь, они должны пройти обследование. Сроки их доставки в страну зависят от работы Рабочей комиссии. Есть сведения, что их число превышает 20. Поэтому осуществляется работа по уточнению числа детей и возвращению всех их в страну".

С. Гейдаров напомнил, что на сегодняшний день около 900 граждан Азербайджана отправились в Ирак и другие страны для того, чтобы примкнуть к конфликтам: "Около 600 из них погибли в ходе конфликтов. 258 человек были лишены гражданства Азербайджана. К уголовной ответственности привлечены 95 человек. Есть сведения о наших гражданах, скрывающихся на этих территориях или в третьей стране. Также принимаются соответствующие меры по их выявлению и привлечению к ответственности".