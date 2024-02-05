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Шейхульислам: Мнения о якобы разрушении христианских храмов в Азербайджане являются ложью

Шейхульислам: Мнения о якобы разрушении христианских храмов в Азербайджане являются ложью Мнения о якобы разрушении христианских храмов в Азербайджане являются ложью.
Религия
5 февраля 2024 г. 22:08
Шейхульислам: Мнения о якобы разрушении христианских храмов в Азербайджане являются ложью

Мнения о якобы разрушении христианских храмов в Азербайджане являются ложью.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхулислам Аллахшукюр Пашазаде на виртуальном мероприятии, организованном Альянсом цивилизаций ООН в связи с Международным днем ​​человеческого братства.

Касаясь клеветнической кампании, проводимой против нашей страны некоторыми кругами и международными организациями, ставшими в последнее время рупором армянской пропаганды, шейхулислам отметил, что мнения о якобы разрушении христианских храмов в Азербайджане являются выдумкой и не основаны на каких-либо фактах. Он рассказал о масштабных строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации после Отечественной войны территориях, и сообщил, что наряду с мечетями, подвергшимися вандализму со стороны армян, реставрируются и другие храмы.

Говоря о президентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 7 февраля, глава УМК охарактеризовал их как важное событие в истории нашей страны и подчеркнул, что впервые после обретения независимости выборы будут проведены на всей территории Азербайджана, признанной мировым сообществом в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН.

На мероприятии выступили представители различных стран-членов ООН, включая Саудовскую Аравию, Марокко, Египет, Пакистан, Ватикан, Испанию, Кабо-Верде и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞeyxülislam: Azərbaycanda guya xristian məbədlərinin dağıdılması haqqında səslənən fikirlər yalandır

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