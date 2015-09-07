Аллахшукюр Пашазаде оказал христианской общине материальную помощь

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетил Гахский район.

Как сообщили Report в УМК, в ходе визита его сопровождала делегация во главе с председателем Научно-религиозного совета УМК, академиком Васифом Мамедалиевым. В состав делегации вошли члены совета, первый заместитель председателя УМК муфтий Салман Мусаев и другие.

Шейх-уль-ислам А.Пашазаде и сопровождающие его лица встретились в Центре Гейдара Алиева с районной общественностью. В своем выступлении присутствующий на мероприятии глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев рассказал о проводимых на территории района созидательных работах.

Председатель УМК А.Пашазаде встретился в Центре Гейдара Алиева с представителями районной общественности и аксакалами, а в Гахской мечети Джума прошла встреча с верующими.

Состоялась также встреча А.Пашазаде с представителями христианской религиозной общины района. Ознакомившись с церковью Святого Георгия в гахском селе Гахингилов, шейх-уль-ислам встретился с проживающими в селе православными грузинами и ингилойцами и оказал им материальную помощь.