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    Сегодня в Риме состоится презентация документального фильма "Гармония"

    Религия
    • 28 сентября, 2026
    • 11:01
    Сегодня в Риме состоится презентация документального фильма Гармония

    Сегодня в столице Италии Риме состоится презентация документального фильма "Гармония".

    Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с религиозными организациями.

    Фильм создан Госкомитетом в сотрудничестве с Фондом пропаганды нравственных ценностей и Baku Media Center.

    Генеральным продюсером фильма является руководитель Baku Media Center Арзу Алиева.

    Документальный фильм "Гармония" рассказывает об атмосфере толерантности и мультикультурализма, сложившейся в Азербайджане, через призму повседневной жизни и взаимоотношений трех подруг, исповедующих разные религии. Через семейный быт, религиозные обряды и многолетние дружеские связи героинь зрителю раскрывается культура взаимопонимания, доверия, уважения и мирного сосуществования.

    Съемочный процесс проходил в культовых сооружениях различных регионов Азербайджана, а также в местах, символизирующих межконфессиональное согласие и культурное разнообразие, исторически утвердившиеся в стране.

    На церемонии показа, наряду с азербайджанской делегацией, ожидается участие официальных лиц Святого Престола, представителей дипломатического корпуса, религиозных общин и духовных деятелей.

    В рамках презентации будет представлен ​​фотостенд, отражающий богатое религиозно-культурное наследие и мультикультурные ценности Азербайджана.

    Отметим, что документальный фильм "Гармония", подчеркивающий важность толерантности, взаимного уважения, солидарности и мирного сосуществования, также представлен на международных фестивалях и различных киноплатформах.

    Арзу Алиева Baku Media Center Мультикультурализм Документальный фильм Италия
    "Harmoniya" sənədli filmi bu gün Romada təqdim olunacaq
    'Harmony' documentary film to be presented in Rome
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