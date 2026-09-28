Сегодня в Риме состоится презентация документального фильма "Гармония"
- 28 сентября, 2026
- 11:01
Сегодня в столице Италии Риме состоится презентация документального фильма "Гармония".
Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с религиозными организациями.
Фильм создан Госкомитетом в сотрудничестве с Фондом пропаганды нравственных ценностей и Baku Media Center.
Генеральным продюсером фильма является руководитель Baku Media Center Арзу Алиева.
Документальный фильм "Гармония" рассказывает об атмосфере толерантности и мультикультурализма, сложившейся в Азербайджане, через призму повседневной жизни и взаимоотношений трех подруг, исповедующих разные религии. Через семейный быт, религиозные обряды и многолетние дружеские связи героинь зрителю раскрывается культура взаимопонимания, доверия, уважения и мирного сосуществования.
Съемочный процесс проходил в культовых сооружениях различных регионов Азербайджана, а также в местах, символизирующих межконфессиональное согласие и культурное разнообразие, исторически утвердившиеся в стране.
На церемонии показа, наряду с азербайджанской делегацией, ожидается участие официальных лиц Святого Престола, представителей дипломатического корпуса, религиозных общин и духовных деятелей.
В рамках презентации будет представлен фотостенд, отражающий богатое религиозно-культурное наследие и мультикультурные ценности Азербайджана.
Отметим, что документальный фильм "Гармония", подчеркивающий важность толерантности, взаимного уважения, солидарности и мирного сосуществования, также представлен на международных фестивалях и различных киноплатформах.