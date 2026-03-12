Сегодня третья ночь аль-Кадр

Сегодня в Азербайджане наступает третья ночь аль-Кадр месяца Рамазан.

Как сообщает Report, четвертая и последняя ночь аль-Кадр приходится на 16 марта.

Отметим, что 1-го числа месяца Шавваль (20 марта) в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан (Фитр). Согласно соответствующему решению Кабинета министров, 20 и 21 марта в Азербайджане являются праздничными.

Считается, что в ночь аль-Кадр с неба спускаются ангелы, чтобы лучше расслышать молитвы людей. Именно поэтому в ночь предопределения принято молиться и просить прощения у Всевышнего за совершенные грехи и читать Коран.

В течение священного месяца Рамазан - месяца милосердия и сострадания - принято накрывать столы на ифтар, оказывать помощь и заниматься благотворительностью, по мере возможности помогать нуждающимся, одиноким людям, детским домам, пожилым и престарелым - это деяния, одобряемые Всевышним. Чтение Корана, забота о родителях, поминовение душ усопших, занятие наукой, просвещением и поклонением считаются величайшими благими деяниями в этом месяце.