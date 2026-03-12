Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Сегодня третья ночь аль-Кадр

    Религия
    • 12 марта, 2026
    • 20:22
    Сегодня третья ночь аль-Кадр

    Сегодня в Азербайджане наступает третья ночь аль-Кадр месяца Рамазан.

    Как сообщает Report, четвертая и последняя ночь аль-Кадр приходится на 16 марта.

    Отметим, что 1-го числа месяца Шавваль (20 марта) в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан (Фитр). Согласно соответствующему решению Кабинета министров, 20 и 21 марта в Азербайджане являются праздничными.

    Считается, что в ночь аль-Кадр с неба спускаются ангелы, чтобы лучше расслышать молитвы людей. Именно поэтому в ночь предопределения принято молиться и просить прощения у Всевышнего за совершенные грехи и читать Коран.

    В течение священного месяца Рамазан - месяца милосердия и сострадания - принято накрывать столы на ифтар, оказывать помощь и заниматься благотворительностью, по мере возможности помогать нуждающимся, одиноким людям, детским домам, пожилым и престарелым - это деяния, одобряемые Всевышним. Чтение Корана, забота о родителях, поминовение душ усопших, занятие наукой, просвещением и поклонением считаются величайшими благими деяниями в этом месяце.

    священный месяц Рамазан ночь Аль-Кадр
    Bu gün üçüncü Qədr gecəsidir
    Ты - Король

    Последние новости

    20:38
    Фото
    Видео

    Грузовики с гумпомощью РФ отправились из Азербайджана в Иран - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    20:38

    Каш Патель: ФБР расследует обстоятельства стрельбы в университете Норфолка

    Другие страны
    20:22

    Сегодня третья ночь аль-Кадр

    Религия
    20:17

    ЦАХАЛ ликвидировал командиров иранского ополчения в Ливане

    Другие страны
    20:16

    Хайян Абдаль Гани: Ирак близок к подписанию соглашения об экспорте нефти через Джейхан

    Энергетика
    20:11

    СМИ: Вдова Али Хаменеи жива

    В регионе
    20:07

    Эрдоган вручил Гутерришу "Международную премию мира имени Ататюрка"

    В регионе
    20:00

    МИД Великобритании временно отозвало часть персонала из Ирака

    Другие страны
    19:47

    Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию

    Другие страны
    Лента новостей