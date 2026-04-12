Сегодня православные христиане отмечают Пасху

Сегодня православные христиане празднуют Пасху.

Пасха - один из древнейших праздников христиан.

Суть праздника - воскресение Иисуса Христа, победившего смерть. Тем самым Иисус Христос уничтожил проклятие смерти и греха над всем человечеством, и придя в мир как Сын Божий, разделил человеческую природу, все ее страдания и даже смерть.

По традиции, верующие в четверг утром пекут куличи, вечером готовят пасху, в субботу несут их в церковь, а в ночь с субботы на воскресенье совершают Крестный ход, возвещающий о начале Пасхи и праздника Воскресения Иисуса. В Святой День Воскресения Иисуса все садятся за пасхальный стол, угощают друг друга пасхой и куличами, бьются пасхальными яйцами и приветствуют друг друга словами "Христос Воскресе!".

По своему положению в календаре и символике Пасха основана на одном из древних еврейских праздников - Песахе. В большинстве языков слова "Пасха" и "Песах" имеют схожие значения или являются омонимами. Хотя в разных частях мира существуют различные пасхальные обычаи, общими мотивами являются службы, пасхальные поздравления, обход церкви и крашеные пасхальные яйца, символизирующие пустую гробницу Иисуса.