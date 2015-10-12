Саудовский король: Страна может обеспечить безопасность паломников

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман Абдель Азиз заявил, что королевство в состоянии обеспечить безопасность паломников, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Королевство "уверено в себе и своих возможностях позаботиться о здоровье и безопасности гостей дома Аллаха", — подчеркнул саудовский монарх, комментируя заявления других стран о неспособности Саудовской Аравии организовать паломничество после трагедии близ Мекки, где во время хаджа произошла давка.

Давка среди паломников в долине Мина произошла 24 сентября, по последним данным, привела к гибели 1453 человек и стала самым масштабным инцидентом за все время проведения хаджа. Иран, который потерял много своих паломников во время хаджа в этом году, обратился к Организации исламского сотрудничества с требованием передать право на проведение хаджа от Саудовской Аравии другим мусульманским странам, обвинив Эр-Рияд в неспособности как следует организовать паломничество.

В мусульманском мире многие считают несправедливым, что только Саудовская Аравия управляет святыми для всех мусульман местами и предлагают сделать Мекку городом под международным управлением вне саудовского государства. Однако власти Саудовской Аравии отказались разделить с другими мусульманскими странами организацию хаджа.

"Эти заявления безответственные и преследуют цель использовать этот инцидент в политических целях", — заявил король на заседании правительства. Он отметил, что эти заявления "не повлияют на роль Саудовской Аравии, ее обязательства и ответственность".