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Саудовская Аравия из-за коронавируса запретила хадж иностранцам

Саудовская Аравия из-за коронавируса запретила хадж иностранцам Власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам в количестве не более 60 тыс. человек.
Религия
12 июня 2021 г. 15:58
Саудовская Аравия из-за коронавируса запретила хадж иностранцам

Власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам в количестве не более 60 тыс. человек.

Как сообщает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении министерства по делам хаджа и умры королевства.

"Министерство хаджа и умры объявляет, что в этом году, 1442 году по мусульманскому календарю, хадж будет ограничен паломниками из числа подданных и резидентов королевства в количестве не более 60 тыс. человек из-за продолжающейся пандемии коронавируса", - отмечается в заявлении.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только десять тысяч человек.

В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля.

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Версия на английском языке Saudi Arabia bans foreigners from hajj over COVID concerns
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