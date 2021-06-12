Саудовская Аравия ограничила число совершающих хадж до 60 тыс. человек

Власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам в количестве не более 60 тыс. человек.

Власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам в количестве не более 60 тыс. человек.

Как сообщает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении министерства по делам хаджа и умры королевства.

"Министерство хаджа и умры объявляет, что в этом году, 1442 году по мусульманскому календарю, хадж будет ограничен паломниками из числа подданных и резидентов королевства в количестве не более 60 тыс. человек из-за продолжающейся пандемии коронавируса", - отмечается в заявлении.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только десять тысяч человек.

В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля.