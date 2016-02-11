Сайяд Салахлы: Ведутся работы по созданию медресе в мечети "Гейдар"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Ведутся организационные работы по созданию медресе в мечети "Гейдар".
Об этом в заявлении Report сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Сайяд Салахлы (Аран).
Он отметил, что создать медресе в короткие сроки и привлечь слушателей - нелегкий процесс: "Естественно, есть определенное помещение и там можно создать медресе. Однако следует провести многочисленные организационные работы, сформировать педагогический состав. После всех этих действий можно открыть медресе. Время начала деятельности медресе определит руководство управления комплекса мечети "Гейдар".
Aygün İbrahimovaАвтор новости
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