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    Сайяд Салахлы: Ведутся работы по созданию медресе в мечети "Гейдар"

    Первый заместитель председателя государственного комитета: Создание медресе - нелегкий процесс

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Ведутся организационные работы по созданию медресе в мечети "Гейдар".

    Об этом в заявлении Report сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Сайяд Салахлы (Аран). 

    Он отметил, что создать медресе в короткие сроки и привлечь слушателей - нелегкий процесс: "Естественно, есть определенное помещение и там можно создать медресе. Однако следует провести многочисленные организационные работы, сформировать педагогический состав. После всех этих действий можно открыть медресе. Время начала деятельности медресе определит руководство управления комплекса мечети "Гейдар".

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