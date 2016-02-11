Сайяд Салахлы: Ведутся работы по созданию медресе в мечети "Гейдар"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Ведутся организационные работы по созданию медресе в мечети "Гейдар".

Об этом в заявлении Report сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Сайяд Салахлы (Аран).

Он отметил, что создать медресе в короткие сроки и привлечь слушателей - нелегкий процесс: "Естественно, есть определенное помещение и там можно создать медресе. Однако следует провести многочисленные организационные работы, сформировать педагогический состав. После всех этих действий можно открыть медресе. Время начала деятельности медресе определит руководство управления комплекса мечети "Гейдар".