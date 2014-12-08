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    Сайяд Аран примет участие на международной конференции в Тегеране

    Тема мероприятия Мир против экстремизма и радикализма

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ 9-10 декабря в Тегеране пройдет международная конференция на тему "Мир против экстремизма и радикализма". На конференции с участием представителей из более 50-и стран Азербайджан представит первый заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами (ГКРРС) Сайяд Салахлы (Аран).

    Об этом Report сообщили из пресс-службы ГКРРС.

    С.Салахлы выступит на международной конференции с докладом.

    На мероприятии ожидается участие политических деятелей, людей науки и исламоведов из различных стран.

    Здесь проведут обмен мнениями о предотвращении предвзятой пропаганды, проводимой против исламской религии.

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