Сайяд Аран примет участие на международной конференции в Тегеране

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ 9-10 декабря в Тегеране пройдет международная конференция на тему "Мир против экстремизма и радикализма". На конференции с участием представителей из более 50-и стран Азербайджан представит первый заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами (ГКРРС) Сайяд Салахлы (Аран).

Об этом Report сообщили из пресс-службы ГКРРС.

С.Салахлы выступит на международной конференции с докладом.

На мероприятии ожидается участие политических деятелей, людей науки и исламоведов из различных стран.

Здесь проведут обмен мнениями о предотвращении предвзятой пропаганды, проводимой против исламской религии.