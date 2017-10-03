С этой недели при организации УМК начинаются посещения священных городов

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа дало старт посещению паломниками священных городов.
Как сообщили Report в Управлении, 6 октября первая группа паломников будет отправлена в путь на автобусах.
Паломники посетят считающиеся священными города Кербала, Наджаф, Самира, Мешхед.
В УМК отметили, что во время посещения вопросы безопасности паломников, размещения в отелях и др. будет выполнять компания в Ираке, с которой УМК подписало контракт.
Отметим, что стоимость пакета для посещения составляет 300 долларов. Посещения будут осуществляться по мере набора групп.
Aygün İbrahimovaАвтор новости
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