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    С этой недели при организации УМК начинаются посещения священных городов

    Стоимость пакета составляет 300 долларов© Report/ Firi Salim

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа дало старт посещению паломниками священных городов.

    Как сообщили Report в Управлении, 6 октября первая группа паломников будет отправлена в путь на автобусах.

    Паломники посетят считающиеся священными города Кербала, Наджаф, Самира, Мешхед.

    В УМК отметили, что во время посещения вопросы безопасности паломников, размещения в отелях и др. будет выполнять компания в Ираке, с которой УМК подписало контракт.

    Отметим, что стоимость пакета для посещения составляет 300 долларов. Посещения будут осуществляться по мере набора групп.

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