Руководители религиозных организаций поблагодарили президента Азербайджана

Руководители религиозных организаций выразили благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за распоряжение о финансовой помощи религиозным организациям.

Руководители религиозных организаций выразили благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за распоряжение о финансовой помощи религиозным организациям.

Епископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Алексий (Смирнов) сообщил Report, что финансовая поддержка, оказываемая президентом Ильхамом Алиевым религиозным организациям, имеет большое значение для развития межрелигиозной и межконфессиональной гармонии. Он подчеркнул важность этого шага для усовершенствования деятельности религиозных общин и дальнейшего укрепления религиозной толерантности в азербайджанском обществе.



Председатель религиозной общины горских евреев города Баку Милих Евдаев высоко оценил финансовую поддержку, оказываемую президентом Ильхамом Алиевым религиозным общинам. М.Евдаев отметил важность государственной заботы о религиозных общинах для поддержки их деятельности и создания условий для их развития. Он подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева в стране развивается межрелигиозное сотрудничество, и представители всех религий живут вместе в дружественной атмосфере.



Председатель религиозной общины европейских евреев Баку Александр Шаровский выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву, отметив важность и ценность государственной поддержки и финансовой помощи религиозным общинам.



Председатель религиозной общины евреев-сефардов Баку Замир Исаев выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву, отметив, что распоряжение является неоценимой поддержкой для религиозных общин страны. Он подчеркнул, что финансовая помощь усилит деятельность общины, а также позволит предпринять важные шаги в области сохранения и развития культуры.



Председатель албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджанской Республики Роберт Мобили выразил глубокую благодарность за внимание и заботу, отметив высокий уровень защиты принципов религиозной толерантности и свободы в Азербайджане и создание равных условий для представителей всех религий.



Председатель Библейского общества Азербайджана Расим Халилов приветствовал политику президента Ильхама Алиева, направленную на укрепление толерантности и религиозной свободы в стране, отметив, что этот шаг является ярким примером внимания и заботы о религиозных общинах. Председатель общины сказал, что эта поддержка является вкладом в деятельность протестантских общин.



В религиозной общине Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (Мормонская церковь) в Азербайджане заявили, что указ президента является проявлением позитивной политики азербайджанского государства в направлении поддержки религиозного разнообразия и укрепления деятельности общин.

Согласно распоряжению, из резервного фонда президента Азербайджанской Республики на 2025 год Управлению мусульман Кавказа выделено 3 млн манатов, Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ - 350 тыс. манатов, Религиозной общине горских евреев Баку - 350 тыс. манатов, Религиозной общине европейских евреев Баку - 350 тыс. манатов, Религиозной общине евреев-сефардов Баку - 350 тыс. манатов, Апостольской префектуре Католической Церкви - 350 тыс. манатов, Албано-удинской христианской религиозной общине - 350 тыс. манатов, Фонду пропаганды духовных ценностей - 350 тыс. манатов для поддержки других неисламских религиозных общин.