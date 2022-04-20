Руководители религиозных конфессий выразили признательность Ильхаму Алиеву

Руководители религиозных конфессий выразили признательность Ильхаму Алиеву.

Руководители религиозных конфессий выразили признательность Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в благодарственного письма, в частности, говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Мы руководители осуществляющих деятельность в Азербайджане религиозных конфессий имеем честь от души приветствовать Ваше превосходительство, передаем искренние пожелания и благословения, желаем успехов от Всевышнего вашей ценной деятельности во имя народа и государства Азербайджана.

Уважаемый господин Президент! Мы высоко ценим, особое внимание и попечительство Вашего превосходительства по отношению к нам в священные дни для всех верующих мультикультурного государства Азербайджан независимо от веры – евреи празднуют Песах, христиане – Пасху, мусульмане соблюдают Рамазан и готовятся отмечать Ид-аль-Фитр. Ваше распоряжение об оказании финансовой помощи в целях поддержки деятельности наших религиозных общин является Вашим ценным подарком на наш святые праздники.

Праздники предоставляют нам прекрасную возможность еще раз выразить глубокую признательность и благодарность всех верующих Азербайджана за ваши большие заслуги перед государством и обществом Азербайджана. Наш народ отмечает дорогие для него праздники с гордостью и величием, подаренными грандиозной Победой в Отечественной войне. Возглавляемая Вами как Верховным главнокомандующим победоносная Отечественная война для восстановления исторической справедливости — освобождения азербайджанских земель от оккупации, вписана в летопись истории как торжество правды, справедливости. Политика, опирающаяся на помощь Всевышнего, решимость главы государства, силу Азербайджанской армии, нерушимую солидарность и волю народа, единство государства и народа, народа и армии, обеспечила победу правого дела Азербайджана. Государственный флаг начал развеваться в свободном Карабахе, из минаретов мечетей раздались звуки азана, наши религиозные святыни были освобождены от рабства.

Уважаемый господин Президент! Ваши заслуги в укреплении государственной независимости и повышении экономической мощи Азербайджана неоценимы. Многогранная деятельность Вашего соратника, политического и общественного деятеля, первого вице-президента нашей страны Мехрибан ханум Алиевой, ее ценные проекты, в частности, по сохранению религиозно-культурного наследия, высоко ценятся народом, завоевывают благословение верующих.

Как лидеры религиозных конфессий, мы выражаем Вам глубокую признательность за вашу достойную похвалы деятельность внутри страны и на международной арене, желаем благословения Всевышнего во всех Ваших делах.

Уважаемый господин Президент! Еще раз выражаем Вам глубокую признательность за постоянное внимание и заботу о религиозных общинах Азербайджана, развитии мультикультурных традиций и межрелигиозных отношений, желаем Вам и вашей ценной семье здоровья, счастья, успехов в вашей достойной деятельности!"

Отметим, что письмо подписали председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, глава Общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, ординарий Апостольской префектуры Римско-Католической Церкви в Азербайджане Владимир Фекете, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий, глава общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский и председатель Албано-удинской христианской религиозной общины в Азербайджане Роберт Мобили.