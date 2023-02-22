Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировым религиозным лидерам

Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировым религиозным лидерам, международным организациям, парламентам и мировой общественности.

Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировым религиозным лидерам, международным организациям, парламентам и мировой общественности.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Мы, руководители действующих в Азербайджане религиозных конфессий, в преддверии 31-й годовщины Ходжалинского геноцида, одной из самых страшных страниц истории Азербайджана, одной из кровавых трагедий ХХ века, доводим это обращение до вашего внимания.

Религиозные конфессии в Азербайджане выступают за прекращение любой военной агрессии, призывов к войне и ненависти, религиозной и этнической нетерпимости, тенденций реваншизма в нашем регионе, а также за установление добрососедства, мира и спокойствия между государствами и народами. Мы еще раз призываем мировых религиозных лидеров, международные организации, парламенты и мировую общественность к совместным усилиям во имя этих высоких целей, в частности, Армянскую апостольскую церковь, продвигать человеческие ценности, идеалы мира и примирения".

Обращение подписали председатель Управления мусульман Кавказа Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий, глава Общины горских евреев Милих Евдаев, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины в Азербайджане Роберт Мобили, глава общины европейских евреев в Азербайджане Александр Шаровский.