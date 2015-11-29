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    Россия усилила контроль над религиозными объединениями

    Религиозные организации РФ, получающие помощь из-за рубежа, будут отчитываться

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Владимир Путин подписал поправки в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", предоставляющие министерству юстиции и его территориальным подразделениям без предупреждения проводить проверки религиозных организаций на предмет наличия в их деятельности признаков экстремизма "по поступившим материалам и обращениям", информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Религиозные организации, получающие материальную помощь из-за рубежа, отныне будут обязаны ежегодно подавать в Минюст информацию о своей работе, финансах и составе руководства.

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