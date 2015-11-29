Россия усилила контроль над религиозными объединениями

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Владимир Путин подписал поправки в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", предоставляющие министерству юстиции и его территориальным подразделениям без предупреждения проводить проверки религиозных организаций на предмет наличия в их деятельности признаков экстремизма "по поступившим материалам и обращениям", информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Религиозные организации, получающие материальную помощь из-за рубежа, отныне будут обязаны ежегодно подавать в Минюст информацию о своей работе, финансах и составе руководства.