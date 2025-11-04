Религиозные конфессии выступили с заявлением по случаю 5-й годовщины Победы

Лидеры религиозных конфессий Азербайджана выступили с совместным заявлением, приуроченным к 5-й годовщине Победы в Отечественной войне.

Как сообщает Report, в тексте документа подчеркнуто единство народа, торжество справедливости и важность мультикультурных ценностей в достижении Победы.

Заявление подписали председатель Управления мусульман Кавказа и Консультативного совета религиозных конфессий Азербайджана шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета – руководитель общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, архиерей Русской православной церкви, епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий Смирнов, апостольский префект Римско-католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете, руководитель общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, председатель Албано-удинской христианской общины Азербайджана Роберт Мобили.