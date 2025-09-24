Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Религиозные конфессии Азербайджана поддержали Вашингтонскую декларацию

    Религия
    • 24 сентября, 2025
    • 13:06
    Религиозные конфессии Азербайджана поддержали Вашингтонскую декларацию

    Религиозные конфессии, функционирующие в Азербайджане, приняли заявление в поддержку совместной Вашингтонской декларации лидеров Азербайджана и Армения, подписанной 8 августа.

    Как сообщает Report, заявление ими принято в среду на заседании Консультативного совета религиозных конфессий Азербайджана, посвященном Дню памяти, который отмечается в стране 27 сентября.

    В заявлении, оглашенном заместителем председателя Управления мусульман Кавказа Гамар Джавадлы, говорится:

    "Совместная декларация, положившая начало новой эпохе в нашем регионе, является официальным подтверждением не только нормализации межгосударственных отношений, но и установления мира, стабильности и процветания. Президент Азербайджана подарил своему народу еще одну глобальную победу, добился восстановления исторической справедливости на международно-политической арене, утвердил суверенитет страны на высочайшем уровне и открыл новые перспективы для государства и региона. (...)

    Руководители религиозных конфессий Азербайджана и верующие высоко оценивают Вашингтонские соглашения как торжество мирной дипломатии и мудрого лидерства, выражая им свою поддержку и молитвы".

    Напомним, что совместная декларация, подписанная лидерами Азербайджана Армении в Вашингтоне, состоит из 7 пунктов, направленных на поддержку мирного процесса, разблокирование региональных коммуникаций.

    Вашингтонские соглашения Гамар Джавадлы
    Azərbaycandakı dini konfessiyalar Vaşinqton bəyannaməsinə dəstəklə bağlı birgə bəyanat qəbul ediblər

    Последние новости

    13:56

    Самолет министра обороны Испании столкнулся с проблемой GPS над Калининградом

    Другие страны
    13:52

    В Молдове не будут проводить exit-poll на парламентских выборах

    Другие страны
    13:46

    Том Баррак: Израиль и Сирия близки к заключению соглашения

    Другие страны
    13:43

    Азербайджан и Сербия подпишут план действий на 2025-29 гг.

    Внешняя политика
    13:38

    Генсек НАТО 24-25 сентября совершит визит в США

    Другие страны
    13:37

    Адресом французского консульства в Иерусалиме указана "Палестина"

    Другие страны
    13:36

    Замминистра: В Лачыне и Губадлы будет создан второй нацпарк

    Экология
    13:35

    Наталия Бежан: Молдова рассчитывает на рост инвестиций из Азербайджана в 2026 году - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    13:35

    В Белграде состоится заседание Совета стратегического партнерства Азербайджан-Сербия

    Милли Меджлис
    Лента новостей