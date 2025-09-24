Религиозные конфессии Азербайджана поддержали Вашингтонскую декларацию

Религиозные конфессии, функционирующие в Азербайджане, приняли заявление в поддержку совместной Вашингтонской декларации лидеров Азербайджана и Армения, подписанной 8 августа.

Как сообщает Report, заявление ими принято в среду на заседании Консультативного совета религиозных конфессий Азербайджана, посвященном Дню памяти, который отмечается в стране 27 сентября.

В заявлении, оглашенном заместителем председателя Управления мусульман Кавказа Гамар Джавадлы, говорится:

"Совместная декларация, положившая начало новой эпохе в нашем регионе, является официальным подтверждением не только нормализации межгосударственных отношений, но и установления мира, стабильности и процветания. Президент Азербайджана подарил своему народу еще одну глобальную победу, добился восстановления исторической справедливости на международно-политической арене, утвердил суверенитет страны на высочайшем уровне и открыл новые перспективы для государства и региона. (...)

Руководители религиозных конфессий Азербайджана и верующие высоко оценивают Вашингтонские соглашения как торжество мирной дипломатии и мудрого лидерства, выражая им свою поддержку и молитвы".

Напомним, что совместная декларация, подписанная лидерами Азербайджана Армении в Вашингтоне, состоит из 7 пунктов, направленных на поддержку мирного процесса, разблокирование региональных коммуникаций.