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Ректор: Необходимо детального исследовать азербайджанскую модель мирного сосуществования

Ректор: Необходимо детального исследовать азербайджанскую модель мирного сосуществования Ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов заявил о необходимости детального исследования азербайджанской модели мирного сосуществования представителей различных национальностей и религий.
Религия
29 сентября 2023 г. 13:54
Ректор: Необходимо детального исследовать азербайджанскую модель мирного сосуществования

Ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов заявил о необходимости детального исследования азербайджанской модели мирного сосуществования представителей различных национальностей и религий.

Как сообщает Report, об этом ректор заявил, выступая на проходящей в Баку конференции “Современные вызовы: Азербайджанский пример сосуществования”.

А.Ширинов напомнил, что несколько лет назад в Баку был организован международный симпозиум на тему “Опыт сосуществования в исламской культуре”.

“На следующей неделе мы организуем этот симпозиум в Университете Кырыккале в Турции. Мероприятие будет организовано совместно с Фондом пропаганды моральных ценностей”, – заявил ректор.

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Версия на азербайджанском языке İlahiyyat İnstitutunun rektoru: "Birgəyaşayışın Azərbaycan modeli ilə bağlı ciddi elmi araşdırmalara ehtiyac var"

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