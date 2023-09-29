Ректор: Необходимо детального исследовать азербайджанскую модель мирного сосуществования

Ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов заявил о необходимости детального исследования азербайджанской модели мирного сосуществования представителей различных национальностей и религий.

Ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов заявил о необходимости детального исследования азербайджанской модели мирного сосуществования представителей различных национальностей и религий.

Как сообщает Report, об этом ректор заявил, выступая на проходящей в Баку конференции “Современные вызовы: Азербайджанский пример сосуществования”.

А.Ширинов напомнил, что несколько лет назад в Баку был организован международный симпозиум на тему “Опыт сосуществования в исламской культуре”.

“На следующей неделе мы организуем этот симпозиум в Университете Кырыккале в Турции. Мероприятие будет организовано совместно с Фондом пропаганды моральных ценностей”, – заявил ректор.