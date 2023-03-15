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Ректор исламского университета: Ислам призывает к миру, безопасности, достоинству и чести

Ректор исламского университета: Ислам призывает к миру, безопасности, достоинству и чести Ислам призывает к миру и безопасности, достоинству и чести - эту идею необходимо донести до мирового сообщества.
Религия
15 марта 2023 г. 12:17
Ректор исламского университета: Ислам призывает к миру, безопасности, достоинству и чести

Ислам призывает к миру и безопасности, достоинству и чести - эту идею необходимо донести до мирового сообщества.

Как передает Report, об этом заявил ректор базирующегося в Казахстане Египетского университета исламской культуры Мохаммед Аль Шаххат Аль Джинди на международной конференции на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы", которая начала сегодня свою работу в Баку.

По его словам, мусульмане со всего мира сталкиваются сегодня с серьезными вызовами и проблемами.

"Все мы сталкиваемся с множествами сложностей. Главная из них - исламофобия. Эта угроза для всего мусульманского мира",- сказал он.

Аль Джинди подчеркнул, что ислам призывает к братству, к миру, терпимости, и мусульмане должны бороться за то, чтобы правильно доносить эти принципы ислама до мирового сообщества, потому что исламофобы "сообщество слепых".

Он также отметил, что данная конференция будет очень хорошей площадкой для обсуждения этих вопросов.

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Версия на азербайджанском языке İslam Universitetinin rektoru: “İslam sülhə, təhlükəsizliyə, ləyaqətli və şərəfli olmağa çağırır”
Версия на английском языке University Rector: Islam calls for peace, security, dignity and honor

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