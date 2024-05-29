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Рамин Мамедов: Азербайджано-турецкие отношения считаются примером солидарности во всем мире

Рамин Мамедов: Азербайджано-турецкие отношения считаются примером солидарности во всем мире Азербайджано-турецкие отношения считаются примером братства, единства и солидарности во всем мире.
Религия
29 мая 2024 г. 19:09
Рамин Мамедов: Азербайджано-турецкие отношения считаются примером солидарности во всем мире

Азербайджано-турецкие отношения считаются примером братства, единства и солидарности во всем мире.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на встрече в парламенте Турции.

Он сказал, что стратегические союзнические отношения при лидерстве президентов Азербайджана и Турции вышли на новый уровень.

Председатель Госкомитета отметил, что непрерывное развитие межгосударственных отношений в религиозной сфере, как и во всех других областях, идет на пользу обеим странам. По его словам, усиление исламофобских тенденций в некоторых регионах, вызовы, связанные с регулированием религиозных вопросов, делают необходимым расширение взаимных консультаций и обмен опытом.

В свою очередь глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым отметил значимость братских отношений между Азербайджаном и Турцией. Айрым подчеркнул, что взаимные визиты служат дальнейшему укреплению связей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKomitə sədri: Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri bütün dünyada həmrəyliyin nümunəsi kimi qəbul edilir

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