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Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога

Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога Азербайджан является великолепным примером межрелигиозного и межкультурного мирного сосуществования.
Религия
11 октября 2023 г. 09:42
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога

Азербайджан является великолепным примером межрелигиозного и межкультурного мирного сосуществования.

Об этом Report заявил председатель Фонда этнического взаимопонимания США раввин Марк Шнайер, принимающий участие в XXI заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

"У нас сложились особые отношения с Азербайджаном. Я считаю, что Азербайджан является великолепным примером межрелигиозного и межкультурного сотрудничества и мирного сосуществования в мусульманском мире. Я имею честь уже многие годы участвовать в различных форумах межрелигиозного диалога, которые организует ваша страна, и с нетерпением ожидаю, когда вновь побываю в Баку. Продолжаю поддерживать Азербайджан и выражаю солидарность с вашей страной и ее руководством.
Баку для меня как второй дом, и я с нетерпением ожидаю, когда смогу туда вернуться", - заявил раввин Марк Шнайер.

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Версия на английском языке Rabbi Schneier: Azerbaijan - great example of interreligious and intercultural dialogue
Версия на азербайджанском языке Ravvin Şnayer: "Azərbaycan dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqa parlaq nümunədir"

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