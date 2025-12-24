Раван Гасанов: Запреты неэффективны, нужен качественный религиозный контент

Несмотря на достаточный опыт в сфере религиозной деятельности и богословия в Азербайджане, существует серьезная потребность в создании единой и надежной информационной базы.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов во время панельной дискуссии на тему "Стратегии религиозного образования и просвещения в цифровой информационной среде" в рамках II Форума религиозных деятелей Азербайджана.

Он подчеркнул, что ценности, транслируемые обществу, должны доноситься системно, последовательно и профессионально.

"Формы подачи этих ценностей также должны отвечать требованиям времени и быть доступными для широкой аудитории. Сегодня каждое государство стремится с минимальным вмешательством, но с максимальной эффективностью представлять свои общие ценности и образовательные материалы. Например, некоторые страны идут по пути ограничения доступа к социальным сетям. Однако такой подход нельзя считать долгосрочным и эффективным решением".

По мнению Р. Гасанова, ключевым вопросом является создание альтернативного, здорового и привлекательного контента.

"Необходимо готовить такую информацию и программы, которые общество будет выбирать само, проявляя к ним интерес и доверие. Административными мерами все сложнее противостоять мощным информационным потокам. Поэтому наш подход должен основываться не на запретах, а на просвещении, качественном контенте и выверенной стратегии".