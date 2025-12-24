Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Раван Гасанов: Запреты неэффективны, нужен качественный религиозный контент

    Религия
    • 24 декабря, 2025
    • 13:32
    Раван Гасанов: Запреты неэффективны, нужен качественный религиозный контент

    Несмотря на достаточный опыт в сфере религиозной деятельности и богословия в Азербайджане, существует серьезная потребность в создании единой и надежной информационной базы.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов во время панельной дискуссии на тему "Стратегии религиозного образования и просвещения в цифровой информационной среде" в рамках II Форума религиозных деятелей Азербайджана.

    Он подчеркнул, что ценности, транслируемые обществу, должны доноситься системно, последовательно и профессионально.

    "Формы подачи этих ценностей также должны отвечать требованиям времени и быть доступными для широкой аудитории. Сегодня каждое государство стремится с минимальным вмешательством, но с максимальной эффективностью представлять свои общие ценности и образовательные материалы. Например, некоторые страны идут по пути ограничения доступа к социальным сетям. Однако такой подход нельзя считать долгосрочным и эффективным решением".

    По мнению Р. Гасанова, ключевым вопросом является создание альтернативного, здорового и привлекательного контента.

    "Необходимо готовить такую информацию и программы, которые общество будет выбирать само, проявляя к ним интерес и доверие. Административными мерами все сложнее противостоять мощным информационным потокам. Поэтому наш подход должен основываться не на запретах, а на просвещении, качественном контенте и выверенной стратегии".

    Раван Гасанов религия информационная база образовательный контент
    Mərkəz rəhbəri: Dini fəaliyyət sahəsində vahid məlumat bazasının yaradılmasına ehtiyac var
    Director: Unified religious activity database needed in Azerbaijan

    Последние новости

    14:05

    Ильгар Исбатов: Азербайджан внес значительный вклад в мировое градостроительство

    Инфраструктура
    13:57
    Фото

    На Абшероне рядом с постом дорожной полиции загорелась маршрутка - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    13:49

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и снега

    Экология
    13:39

    AYNA: В праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    13:38

    В результате ударов РФ по порту Южный произошла утечка масла в Черное море

    Другие страны
    13:34

    Корецкий: На объектах "Нафтогаза" имеются критические разрушения после российских атак дронами

    Другие страны
    13:32

    Ираклий Кобахидзе поздравил президента Азербайджана

    Внешняя политика
    13:32

    Раван Гасанов: Запреты неэффективны, нужен качественный религиозный контент

    Религия
    13:27

    Александар Вучич поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей