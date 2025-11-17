Рамин Мамедов встретился с послом ЕС в Азербайджане

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов встретился с новым послом Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Марияной Куюнджич.

Как сообщает Report, в ходе встречи Мамедов проинформировал посла о государственной политике Азербайджана, основанной на принципах мультикультурализма, высоком уровне обеспечения свободы вероисповедания, а также о проектах, направленных на развитие религиозного образования.

Куюнджич отметила, что за короткое время стала свидетелем межрелигиозной гармонии в Азербайджане. Она сказала, что пропаганда такой модели сосуществования имеет особое значение в прекращении религиозных конфликтов, составляющих основу проблемы глобальной безопасности в мире.

Отметив важность совместных инициатив в области сотрудничества и взаимного диалога с религиозными общинами в Азербайджане, посол заявила о готовности поддержать проекты, которые будут способствовать развитию отношений ЕС-Азербайджан.

На встрече также состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в религиозной сфере.