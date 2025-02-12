Рамин Мамедов: Важно повышать профессиональный уровень религиозных деятелей

Повышение профессионального уровня религиозных деятелей является важным аспектом.

Повышение профессионального уровня религиозных деятелей является важным аспектом.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов в беседе с религиозными деятелями в ходе посещения мечети Джума в городе Сиязань и мечетей в селах Седан и Еникенд Сиязаньского района.

По его словам, сохранение атмосферы толерантности в стране, создание условий для свободного вероисповедания граждан различных конфессий является результатом дальновидного политического курса, основы которого заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев и который сегодня успешно продолжает президент Ильхам Алиев.

Р.Мамедов подчеркнул, что проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой по восстановлению и сохранению духовного наследия различных религий, являются ярким примером чуткого отношения к религиозным ценностям. Он отметил, что продвижение традиций сосуществования в Азербайджане, укрепление приверженности национально-духовным ценностям составляют основные направления политики в сфере государственно-религиозных отношений.

Касаясь важности предотвращения распространения религиозных идеологий, чуждых национально-духовным ценностям азербайджанского народа, Рамин Мамедов отметил, что религия - это система ценностей, существующая для удовлетворения духовных потребностей людей.

Он отметил, что на религиозных деятелей возложена ответственная задача по грамотной пропаганде национально-духовных ценностей.

Религиозные деятели также высказали свои предложения по дальнейшему расширению просветительской работы.