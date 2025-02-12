Рамин Мамедов: Важно повышать профессиональный уровень религиозных деятелей

Повышение профессионального уровня религиозных деятелей является важным аспектом.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов в беседе с религиозными деятелями в ходе посещения мечети Джума в городе Сиязань и мечетей в селах Седан и Еникенд Сиязаньского района.
По его словам, сохранение атмосферы толерантности в стране, создание условий для свободного вероисповедания граждан различных конфессий является результатом дальновидного политического курса, основы которого заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев и который сегодня успешно продолжает президент Ильхам Алиев.
Р.Мамедов подчеркнул, что проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой по восстановлению и сохранению духовного наследия различных религий, являются ярким примером чуткого отношения к религиозным ценностям. Он отметил, что продвижение традиций сосуществования в Азербайджане, укрепление приверженности национально-духовным ценностям составляют основные направления политики в сфере государственно-религиозных отношений.
Касаясь важности предотвращения распространения религиозных идеологий, чуждых национально-духовным ценностям азербайджанского народа, Рамин Мамедов отметил, что религия - это система ценностей, существующая для удовлетворения духовных потребностей людей.
Он отметил, что на религиозных деятелей возложена ответственная задача по грамотной пропаганде национально-духовных ценностей.
Религиозные деятели также высказали свои предложения по дальнейшему расширению просветительской работы.