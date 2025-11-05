Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Рамин Мамедов: В Азербайджане представители всех религий свободно совершают богослужения

    Религия
    • 05 ноября, 2025
    • 12:54
    Рамин Мамедов: В Азербайджане представители всех религий свободно совершают богослужения

    Благодаря уникальной модели государственно-религиозных отношений в Азербайджане сегодня представители всех религий свободно совершают богослужения, а религиозные общины окружены заботой государства.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов во время выступления на фестивале "Цвет разнообразия".

    Он подчеркнул, что закрепленные в Конституции принципы свободы совести и равенства всех вероисповеданий являются основой азербайджанской модели толерантности и подтверждением философии мирного сосуществования, сложившейся веками.

    "Азербайджан признан в мире как одна из редких стран, где царят мир и стабильность. Проекты, реализуемые по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, укрепляют эту атмосферу и способствуют продвижению мультикультурных ценностей нашей страны на международной арене", - отметил Мамедов.

    Он добавил, что фестиваль "Цвет разнообразия" является ярким примером толерантности и выражением философии единства азербайджанского народа:

    "Недавно мы отметили День государственного суверенитета, а через несколько дней отпразднуем День Победы - самую славную страницу нашей истории. Эти события символизируют непоколебимую веру нашего народа в свободу, справедливость и единство. Суверенитет и Победа - прочный фундамент Конституции, государственности и национального единства", - подчеркнул он.

