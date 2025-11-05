Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Рамин Мамедов: Толерантность — духовная опора азербайджанского общества

    Религия
    05 ноября, 2025
    12:50
    Рамин Мамедов: Толерантность — духовная опора азербайджанского общества

    Толерантность, укоренившаяся в Азербайджане, является духовным источником силы для всех граждан страны, независимо от их вероисповедания и национальности.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на открытии фестиваля "Цвет разнообразия" в Баку.

    Мамедов подчеркнул, что благодаря восстановлению территориальной целостности и суверенитета, Азербайджан уверенно движется в будущее, сохраняя свой национальный и духовный код, а также религиозно-культурное разнообразие.

    "Суверенитет - это одно из высших достижений народа. Без него невозможно сохранить национальные и духовные ценности, традиции, а также реализовывать конституционные принципы и законы. В нашей стране мечети, церкви и синагоги расположены рядом - это символ взаимного уважения, совместного сосуществования и подлинного мультикультурализма", - отметил он.

    По словам главы комитета, представленные на фестивале фотостенды, видеоролики, литературные образцы и выставки декоративно-прикладного искусства демонстрируют всю палитру культурно-религиозного многообразия Азербайджана.

