Рамин Мамедов: Толерантность — духовная опора азербайджанского общества

Толерантность, укоренившаяся в Азербайджане, является духовным источником силы для всех граждан страны, независимо от их вероисповедания и национальности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на открытии фестиваля "Цвет разнообразия" в Баку.

Мамедов подчеркнул, что благодаря восстановлению территориальной целостности и суверенитета, Азербайджан уверенно движется в будущее, сохраняя свой национальный и духовный код, а также религиозно-культурное разнообразие.

"Суверенитет - это одно из высших достижений народа. Без него невозможно сохранить национальные и духовные ценности, традиции, а также реализовывать конституционные принципы и законы. В нашей стране мечети, церкви и синагоги расположены рядом - это символ взаимного уважения, совместного сосуществования и подлинного мультикультурализма", - отметил он.

По словам главы комитета, представленные на фестивале фотостенды, видеоролики, литературные образцы и выставки декоративно-прикладного искусства демонстрируют всю палитру культурно-религиозного многообразия Азербайджана.