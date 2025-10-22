Рамин Мамедов: Совершенствование модели религиозного образования - одна из основных целей

Совершенствование модели религиозного образования в Азербайджане является одной из основных целей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на международном симпозиуме "Современные модели религиозного образования: в контексте духовных ценностей и глобальных вызовов" в Баку.

Он отметил, что модель религиозного образования азербайджанского государства основана на ценностях толерантности и мультикультурализма.

"Совершенствование этой модели, построенной на классических исламских традициях и современных педагогических подходах, является одной из основных целей, стоящих перед нами. В быстро меняющемся современном мире научно-технологическое развитие, глобализация, информационный поток, углубление межкультурных связей создают новые возможности. Однако эти изменения также в определенной степени влияют на систему традиционных ценностей народов", - добавил он.