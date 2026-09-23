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    Рамин Мамедов: Религиозные деятели должны способствовать укреплению здоровой духовной среды

    Религия
    • 23 сентября, 2026
    • 11:44
    Рамин Мамедов: Религиозные деятели должны способствовать укреплению здоровой духовной среды

    Религиозные деятели должны способствовать укреплению здоровой духовной среды, не допускать использования религиозных ценностей в политических целях и давать обществу аргументированные ответы на актуальные вопросы.

    Как сообщает муганское бюро Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на региональной конференции "Политизация религии: вызовы, риски и ответственность религиозных деятелей" в Билясуваре.

    Он отметил, что в стране предпринимаются необходимые шаги для укрепления здоровой религиозной среды.

    "Религиозный деятель прежде всего должен хорошо знать религию и правильно доносить эти знания до общества. Современный религиозный деятель должен широко оценивать происходящие в обществе процессы, открыто общаться с людьми и особенно давать обоснованные ответы на вопросы молодежи", - сказал Мамедов.

    По его словам, важной частью этой работы являются предотвращение распространения недостоверной религиозной информации и сохранение уважительного отношения к религиозному многообразию.

    Глава Госкомитета подчеркнул, что ведомство всегда поддерживало религиозных деятелей, вносящих вклад в духовное развитие общества и формирование здоровой религиозной среды, и продолжит оказывать им содействие.

    Рамин Мамедов Государственный комитет по работе с религиозными организациями
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