    Рамин Мамедов проинформировал египетского министра о традициях толерантности в Азербайджане

    Религия
    • 21 января, 2026
    • 15:57
    Рамин Мамедов проинформировал египетского министра о традициях толерантности в Азербайджане

    Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов проинформировал министра по делам религии и вакуфов Египта – председателя Высшего совета по исламским делам Усаму аль-Азхари о традициях толерантности в Азербайджане.

    Как сообщает Report, он рассказал об этом на встрече египетским министром в комитете.

    Мамедов отметил, что государственно-религиозные отношения в Азербайджане строятся на прочном фундаменте, обеспечивается свобода вероисповедания, а традиции мультикультурализма и толерантности являются неотъемлемой частью государственной политики.

    Он подробно рассказал об углублении межрелигиозного диалога в Азербайджане, борьбе с религиозным радикализмом и экстремизмом, а также о мерах, принимаемых в области религиозного воспитания и просвещения.

    Египетский министр отметил наличие широких возможностей для сотрудничества в организации взаимных визитов ученых и религиозных деятелей двух стран, проведении совместных научных конференций и семинаров, а также реализации проектов религиозного просвещения.

    В ходе встречи также подчеркнуто, что исторически сложившиеся дружественные и взаимовыгодные отношения между Азербайджаном и Египтом успешно развиваются в различных областях.

