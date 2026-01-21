Рамин Мамедов проинформировал египетского министра о традициях толерантности в Азербайджане

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов проинформировал министра по делам религии и вакуфов Египта – председателя Высшего совета по исламским делам Усаму аль-Азхари о традициях толерантности в Азербайджане.

Как сообщает Report, он рассказал об этом на встрече египетским министром в комитете.

Мамедов отметил, что государственно-религиозные отношения в Азербайджане строятся на прочном фундаменте, обеспечивается свобода вероисповедания, а традиции мультикультурализма и толерантности являются неотъемлемой частью государственной политики.

Он подробно рассказал об углублении межрелигиозного диалога в Азербайджане, борьбе с религиозным радикализмом и экстремизмом, а также о мерах, принимаемых в области религиозного воспитания и просвещения.

Египетский министр отметил наличие широких возможностей для сотрудничества в организации взаимных визитов ученых и религиозных деятелей двух стран, проведении совместных научных конференций и семинаров, а также реализации проектов религиозного просвещения.

В ходе встречи также подчеркнуто, что исторически сложившиеся дружественные и взаимовыгодные отношения между Азербайджаном и Египтом успешно развиваются в различных областях.