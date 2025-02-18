Рамин Мамедов примет участие в международной конференции в Бахрейне

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов примет участие в конференции внутриисламского диалога на тему "Одна умма, общая судьба", которое состоится 19-20 февраля в Бахрейне.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов примет участие в конференции внутриисламского диалога на тему "Одна умма, общая судьба", которое состоится 19-20 февраля в Бахрейне.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Мероприятие организовано под патронажем короля Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы, по инициативе председателя Совета мусульманских старейшин, шейха Аль-Азхар аш-Шарифа, великого имама Ахмеда аль-Тайеба.

В конференции примут участие государственные чиновники, руководители религиозных организаций, представители науки и общественности, религиозные деятели из многих стран мира.

Целью мероприятия является содействие диалогу, консультациям и взаимопониманию по общим принципам, развитие исламской солидарности, объединение совместных усилий во имя лучшего будущего для мусульманского мира и всего человечества.