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Рамин Мамедов примет участие в международной конференции в Бахрейне

Рамин Мамедов примет участие в международной конференции в Бахрейне Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов примет участие в конференции внутриисламского диалога на тему "Одна умма, общая судьба", которое состоится 19-20 февраля в Бахрейне.
Религия
18 февраля 2025 г. 09:30
Рамин Мамедов примет участие в международной конференции в Бахрейне

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов примет участие в конференции внутриисламского диалога на тему "Одна умма, общая судьба", которое состоится 19-20 февраля в Бахрейне.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Мероприятие организовано под патронажем короля Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы, по инициативе председателя Совета мусульманских старейшин, шейха Аль-Азхар аш-Шарифа, великого имама Ахмеда аль-Тайеба.

В конференции примут участие государственные чиновники, руководители религиозных организаций, представители науки и общественности, религиозные деятели из многих стран мира.

Целью мероприятия является содействие диалогу, консультациям и взаимопониманию по общим принципам, развитие исламской солидарности, объединение совместных усилий во имя лучшего будущего для мусульманского мира и всего человечества.

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Версия на английском языке Chairman of Azerbaijan’s Religious Committee to attend int’l conference in Bahrain
Версия на азербайджанском языке Dini Komitənin sədri Bəhreyndə beynəlxalq konfransda iştirak edəcək

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