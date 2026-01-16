Рамин Мамедов примет участие в конференции по этике и ИИ в исламе

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов примет участие в 36-й международной конференции "Профессии в исламе: наша этика в эпоху искусственного интеллекта, его влияние и будущее" в Каире.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Конференция, организованная Высшим советом по делам ислама Арабской Республики Египет (АРЕ), состоится 19-20 января.

Председатель Госкомитета выступит на мероприятии. В рамках визита в АРЕ также планируется проведение встреч для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.