Рамин Мамедов примет участие в конференции по этике и ИИ в исламе
Религия
- 16 января, 2026
- 10:24
Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов примет участие в 36-й международной конференции "Профессии в исламе: наша этика в эпоху искусственного интеллекта, его влияние и будущее" в Каире.
Об этом Report сообщили в Госкомитете.
Конференция, организованная Высшим советом по делам ислама Арабской Республики Египет (АРЕ), состоится 19-20 января.
Председатель Госкомитета выступит на мероприятии. В рамках визита в АРЕ также планируется проведение встреч для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.
