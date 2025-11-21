Рамин Мамедов посетил мечети в Сабирабаде

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов посетил мечеть "Гейдар" и мечеть села Ахмадабад в Сабирабаде.

Как сообщили Report в Госкомитете, в ходе визита состоялись встречи с религиозными деятелями.

Основное внимание уделено практическим вопросам, таким как укрепление религиозного просвещения и применение единого подхода к совершению религиозных обрядов.

В ходе встреч были также выслушаны предложения религиозных деятелей и состоялся обмен мнениями по интересующим их вопросам.