    Рамин Мамедов посетил мечети в Сабирабаде

    Религия
    • 21 ноября, 2025
    • 12:35
    Рамин Мамедов посетил мечети в Сабирабаде

    Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов посетил мечеть "Гейдар" и мечеть села Ахмадабад в Сабирабаде.

    Как сообщили Report в Госкомитете, в ходе визита состоялись встречи с религиозными деятелями.

    Основное внимание уделено практическим вопросам, таким как укрепление религиозного просвещения и применение единого подхода к совершению религиозных обрядов.

    В ходе встреч были также выслушаны предложения религиозных деятелей и состоялся обмен мнениями по интересующим их вопросам.

    Dövlət Komitəsinin sədri Sabirabadda məscidləri ziyarət edib

