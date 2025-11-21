İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Dövlət Komitəsinin sədri Sabirabadda məscidləri ziyarət edib

    Din
    • 21 noyabr, 2025
    • 11:57
    Dövlət Komitəsinin sədri Sabirabadda məscidləri ziyarət edib

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov Sabirabadda "Heydər" məscidi və Əhmədabad kənd məscidini ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ziyarət zamanı din xadimləri ilə görüşlər keçirilib, bölgədəki dini durum müzakirə edilib.

    Görüşlərdə əsas diqqət dini maarifləndirmənin gücləndirilməsi, dini ayinlərin icrasında vahid yanaşmanın tətbiqi kimi praktiki məsələlərə yönəldilib.

    Dövlət Komitəsinin sədri qeyd edib ki, dini sahədə maarifləndirmə işinin təşkili və gənclərin zərərli təsirlərdən qorunması bölgələr üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

    R.Məmmədov bildirib ki, bölgələrdə din xadimlərinin hazırlıq səviyyəsinin artırılmasına və dini maarifçilik fəaliyyətlərinin sistemli şəkildə təşkil olunmasına dair çoxsaylı layihələr həyata keçirilir. Bu istiqamətdə görülən işlər həm din xadimlərinin fəaliyyətini asanlaşdırır, həm də ümumi dini mühitə müsbət təsir göstərir.

    Din xadimləri məscidlərin bərpası, yeni ibadət evlərinin tikintisi, dini icmalara göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlət başçısına minnətdar olduqlarını bildiriblər.

    Görüşlər zamanı din xadimlərinin təklifləri dinlənilib və onları maraqlandıran məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Ramin Məmmədov Sabirabad "Heydər" məscidi Əhmədabad kənd məscidi
    Foto
    Рамин Мамедов посетил мечети в Сабирабаде

    Son xəbərlər

    16:05

    Tunis Azərbaycandan neft alışını azaldıb

    Energetika
    16:05

    Azərbaycan və Aİ arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    15:54

    Premyer Liqa: "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    15:49

    Dövlət Xidməti: İri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün strateji proqramların qəbulu gözlənilir

    Biznes
    15:45
    Foto

    Azərbaycanda Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Regional Akselerasiya Mərkəzi açılıb

    İKT
    15:39

    Rusiya Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinin zədələnməsinə görə təəssüfünü bildirib

    Xarici siyasət
    15:35

    "Azərreyl"in baş məşqçisi: "Optimal heyətlə oynaya bilmədiyimiz üçün Niderland klubuna uduzduq"

    Komanda
    15:24

    Azərbaycan Niderlanda satdığı neftin həcmini 2 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    15:19

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin beynəlxalq turnir üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti