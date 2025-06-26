О нас

Рамин Мамедов посетил мечеть "Шехидлик" в Берлине

Рамин Мамедов посетил мечеть "Шехидлик" в Берлине Делегация во главе с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамином Мамедовым посетила мечеть "Шехидлик", расположенную в столице Германии Берлине.
Религия
26 июня 2025 г. 17:37
Рамин Мамедов посетил мечеть Шехидлик в Берлине

Делегация во главе с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамином Мамедовым посетила мечеть "Шехидлик", расположенную в столице Германии Берлине.

Как сообщает Report, делегации была предоставлена информация об истории мечети, ее архитектурных особенностях, религиозной и социальной деятельности.

Было отмечено, что мечеть, построенная в османском архитектурном стиле, считается одним из важных центров среди мусульманских общин в Германии. Мечеть известна не только как место религиозного поклонения, но и как пространство для проведения образовательных, информационных и культурных мероприятий.

Во время визита делегация также встретилась с руководством мечети. Были проведены обсуждения о важности межрелигиозного и межкультурного диалога, продвижении толерантности и перспективах сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоRamin Məmmədov Berlindəki “Şəhidlik” məscidində olub

Самое важное

Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
26 июня 2025 г. 11:40
Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана
Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана
24 июня 2025 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi