Рамин Мамедов посетил мечеть "Шехидлик" в Берлине

Делегация во главе с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамином Мамедовым посетила мечеть "Шехидлик", расположенную в столице Германии Берлине.

Делегация во главе с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамином Мамедовым посетила мечеть "Шехидлик", расположенную в столице Германии Берлине.

Как сообщает Report, делегации была предоставлена информация об истории мечети, ее архитектурных особенностях, религиозной и социальной деятельности.

Было отмечено, что мечеть, построенная в османском архитектурном стиле, считается одним из важных центров среди мусульманских общин в Германии. Мечеть известна не только как место религиозного поклонения, но и как пространство для проведения образовательных, информационных и культурных мероприятий.

Во время визита делегация также встретилась с руководством мечети. Были проведены обсуждения о важности межрелигиозного и межкультурного диалога, продвижении толерантности и перспективах сотрудничества.