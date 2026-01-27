Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Рамин Мамедов ознакомился с деятельностью религиозных культовых сооружений в Гобустане

    Религия
    • 27 января, 2026
    • 09:33
    Рамин Мамедов ознакомился с деятельностью религиозных культовых сооружений в Гобустане

    Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов посетил мечети "Джума" и "Гейдар", а также мавзолей Дири-Баба в городе Гобустане.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, он ознакомился с условиями, созданными в религиозных учреждениях и встретился с с религиозными деятелями.

    Р. Мамедов в ходе встреч отметил, что государственно-религиозные отношения в стране строятся на прочных основах и что защита национальных и духовных ценностей, укрепление атмосферы толерантности и взаимного уважения играют важную роль в стабильном развитии общества.

    Он также затронул необходимость укрепления образовательных проектов, в том числе сотрудничества с религиозными организациями.

    Религиозные деятели отметили, что политика толерантности и мультикультурализма азербайджанского государства поддерживается всеми слоями общества, включая религиозные общины, и что они готовы и впредь активно участвовать в мероприятиях, направленных на защиту и развитие религиозных и духовных ценностей.

    Фото
    Лента новостей