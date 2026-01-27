Рамин Мамедов ознакомился с деятельностью религиозных культовых сооружений в Гобустане

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов посетил мечети "Джума" и "Гейдар", а также мавзолей Дири-Баба в городе Гобустане.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, он ознакомился с условиями, созданными в религиозных учреждениях и встретился с с религиозными деятелями.

Р. Мамедов в ходе встреч отметил, что государственно-религиозные отношения в стране строятся на прочных основах и что защита национальных и духовных ценностей, укрепление атмосферы толерантности и взаимного уважения играют важную роль в стабильном развитии общества.

Он также затронул необходимость укрепления образовательных проектов, в том числе сотрудничества с религиозными организациями.

Религиозные деятели отметили, что политика толерантности и мультикультурализма азербайджанского государства поддерживается всеми слоями общества, включая религиозные общины, и что они готовы и впредь активно участвовать в мероприятиях, направленных на защиту и развитие религиозных и духовных ценностей.