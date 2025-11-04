Рамин Мамедов обсудил с духовенством в Ордубаде развитие религиозного просвещения

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов посетил мечети "Джума" и "Сяршяхяр" в Ордубаде.

Как сообщает Report, во время визита состоялись встречи с действующими в мечетях религиозными деятелями, где обсуждались вопросы взаимоотношений между государством и религией, религиозного просвещения и сохранения национально-нравственных ценностей.

Рамин Мамедов подчеркнул, что поддержка религии со стороны государства служит социальному и духовному развитию общества. Он отметил, что религия является ценностью, способствующей взаимному уважению, единству и мирному сосуществованию людей.

Мамедов также отметил, что государственная политика направлена на укрепление межрелигиозного диалога, сохранение мира и гармонии между различными религиозными общинами. Он высоко оценил активность священнослужителей и их вклад в процессы просветительской и духовно-нравственной работы, а также рассказал о проектах, направленных на повышение профессионального уровня религиозных деятелей.