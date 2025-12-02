Рамин Мамедов обсудил деятельность религиозных общин в Имишли

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов посетил мечеть "Джума" в городе Имишли и мечеть села Гаралар.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, в ходе встреч с религиозными деятелями состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения свободы вероисповедания в Азербайджане, защиты национально-духовных ценностей и оказания постоянной государственной поддержки деятельности религиозных общин.

Председатель комитета отметил важные шаги по усовершенствованию государственно-религиозных отношений и расширению качественного религиозного образования, также подчеркнув значение культовых сооружений в духовном развитии молодежи и важность передачи национально-духовных ценностей будущим поколениям.

В ходе встречи также обсуждены вопросы повышения эффективности просветительской работы и сотрудничество с религиозными общинами.

Религиозные деятели высоко оценили поддержку, оказываемую государством религиозной сфере, и высказали свои предложения в области религиозного образования и работы с молодежью.