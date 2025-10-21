Рамин Мамедов: Миссия религиозных деятелей — формирование устойчивости к радикальным идеологиям

Религиозные деятели должны считать борьбу с радикализмом, формирование в обществе устойчивости к радикальным идеологиям своей основной миссией.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на региональной конференции в Гяндже.

Мамедов отметил, что благодаря целенаправленной государственной политике в Азербайджане сформировалась модель инклюзивного общества, основанная на социальной справедливости, равенстве и национальном единстве.

"Современные общественные процессы и быстро меняющаяся социокультурная среда формируют новые вызовы. Мы наблюдаем, как меняется само представление о роли религиозного деятеля. Сегодня он не просто духовный наставник, но и защитник морального равновесия общества", - отметил Мамедов.