Рамин Мамедов: Миссия религиозных деятелей — формирование устойчивости к радикальным идеологиям
- 21 октября, 2025
- 13:09
Религиозные деятели должны считать борьбу с радикализмом, формирование в обществе устойчивости к радикальным идеологиям своей основной миссией.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на региональной конференции в Гяндже.
Мамедов отметил, что благодаря целенаправленной государственной политике в Азербайджане сформировалась модель инклюзивного общества, основанная на социальной справедливости, равенстве и национальном единстве.
"Современные общественные процессы и быстро меняющаяся социокультурная среда формируют новые вызовы. Мы наблюдаем, как меняется само представление о роли религиозного деятеля. Сегодня он не просто духовный наставник, но и защитник морального равновесия общества", - отметил Мамедов.