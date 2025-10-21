Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Рамин Мамедов: Миссия религиозных деятелей — формирование устойчивости к радикальным идеологиям

    Религия
    • 21 октября, 2025
    • 13:09
    Рамин Мамедов: Миссия религиозных деятелей — формирование устойчивости к радикальным идеологиям

    Религиозные деятели должны считать борьбу с радикализмом, формирование в обществе устойчивости к радикальным идеологиям своей основной миссией.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на региональной конференции в Гяндже.

    Мамедов отметил, что благодаря целенаправленной государственной политике в Азербайджане сформировалась модель инклюзивного общества, основанная на социальной справедливости, равенстве и национальном единстве.

    "Современные общественные процессы и быстро меняющаяся социокультурная среда формируют новые вызовы. Мы наблюдаем, как меняется само представление о роли религиозного деятеля. Сегодня он не просто духовный наставник, но и защитник морального равновесия общества", - отметил Мамедов.

    Рамин Мамедов радикализм религия
    Ramin Məmmədov: Din xadiminin əsas missiyalarından biri cəmiyyətin mənəvi immunitetini qorumaqdır

    Последние новости

    13:50
    Фото

    В Украине продлен режим военного положения

    Другие страны
    13:48

    Азербайджан и Казахстан подписали 15 документов

    Внешняя политика
    13:47

    МВФ до 2028 года ожидает профицит во внешнеторговом обороте Азербайджана

    Финансы
    13:41

    Гафарова и Симонян провели переговоры в Женеве - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:41

    Ильхам Алиев: Проект TRIPP обязательно будет реализован

    Внешняя политика
    13:40

    Самолет Вэнса приземлился в в аэропорту Бен-Гурион

    Другие страны
    13:34

    Армения и Турция в ближайшее время обсудят восстановление ж/д Гюмри–Карс

    В регионе
    13:31

    Госкомтаможня изъяла из незаконного оборота более тонны наркотиков за 9 месяцев

    Происшествия
    13:31

    Ильхам Алиев: Открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года

    Внешняя политика
    Лента новостей