​Президент Ирана призвал писателей "показать истинное лицо Ислама"

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани призвал ученых, мыслителей и писателей "показать истинное лицо Ислама" молодому поколению.

Как передает Report, по информации информагентства Ирана IRNA, президент Рухани выступил на церемонии награждения "Книга года", которая было проведена в Тегеране.

Он обратился к писателям, чтобы те преподнесли иранскую революцию, как "умеренную". "Экстремизм, терроризм и убийства" не имеют ничего общего с Исламом, отметил президент.