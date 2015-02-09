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    ​Президент Ирана призвал писателей "показать истинное лицо Ислама"

    Рухани: “Экстремизм, терроризм и убийства” не имеют ничего общего с Исламом

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани призвал ученых, мыслителей и писателей "показать истинное лицо Ислама" молодому поколению.

    Как передает Report, по информации информагентства Ирана IRNA, президент Рухани выступил на церемонии награждения "Книга года", которая было проведена в Тегеране.

    Он обратился к писателям, чтобы те преподнесли иранскую революцию, как "умеренную". "Экстремизм, терроризм и убийства" не имеют ничего общего с Исламом, отметил президент.

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