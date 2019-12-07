Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой по благоустройству вокруг усыпальницы Шаххандан в Шамахе - ОБНОВЛЕНО

6 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой по благоустройству вокруг усыпальницы Шаххандан в Шамахе.

Как передает Report, глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов, информируя главу государства и первую леди о благоустройстве, реставрационных и ремонтных работах, проводимых на кладбище и в усыпальнице, сказал:

- Господин Президент, в память о брате Насими Шахи Хандане эта территория называется кладбищем Шаххандан. Она была огорожена. Мы провели беседу с жителями, попросили, получили разрешение, снесли ограждения и благоустроили территорию.

Президент Ильхам Алиев: Вижу, она благоустроена, здесь древние могилы.

Таир Мамедов: Это – древние могилы. Мы откопали их из-под земли.

Президент Ильхам Алиев: К какому веку они относятся?

Таир Мамедов: Могила Шахи Хандана относится к XIV веку. Это кладбище существует с тех времен.

Президент Ильхам Алиев: Оно используется как городское кладбише?

Таир Мамедов: Да, все еще испольузется. Есть дополнительные места. В Шамахе два таких больших древних кладбища. Это и кладбище "Едди гюнбез", где похоронены члены шахской семьи. После работ по благоустройству здесь стало просторно.

Президент Ильхам Алиев: Вижу, территория благоустроена.

Таир Мамедов: В настоящее время мы проводим индивидуальные беседы, чтобы убрать с территории эти заграждения и открыть ее, - в задней части тоже есть древние могилы - чтобы туристы могли спокойно пройти и посмотреть. Сюда приезжает много туристов, прикасаются к зданию, совершают прогулку, чтобы ощутить здешнюю энергетику.

Господин Президент, дорога, по которой мы приехали, раньше была асфальтовой. Определенная часть памятника была засыпана землей на высоте, которую мы видим. Мы проделали эту работу по рекомендациям и инструкции австрийского архитектора-реставратора Эрика Паммера, при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Первая инструкция заключалась в том, что мы должны удалить с памятника воду, и это место было вырыто до уровня ниже фундамента памятника.

Президент Ильхам Алиев: Часть ворот также была засыпана землей.

Таир Мамедов: Да, засыпана, вода просачивалась снаружи вовнутрь, и там было очень сыро. Поэтому до полной консервации здания мы в соответствии с инструкцией будем сохранять его поверхность укрытой. До консервации камни должны просохнуть. Внутренняя часть усыпальницы высушивается системой вентиляции. Вокруг здания были построены опорные стены для предотвращения обвалов. По предложению архитекторов мы отразили эскиз здания в форме восьмиконечной звезды на земле, чтобы было наглядно видно туристам.

Президент Ильхам Алиев: То есть, это – вид здания сверху.

Таир Мамедов: Да, середина тоже такая же круглая.

Мехрибан Алиева: Реставрация, наверное, будет продолжаться?

Таир Мамедов: Да, консервация будет продолжаться. Камни пока еще не просохли, поэтому мы не реставрировали внутреннюю часть.

Мехрибан Алиева: После того, как высохнут, работа будет продолжаться?

Таир Мамедов: Да, будет продолжаться.

Глава государства и первая леди вошли внутрь усыпальницы.

Мехрибан Алиева: Здесь несколько могил?

Таир Мамедов: Здесь две могилы. Говорят, что одна из них – могила брата Насими Шахи Хандана. Другая – могила женщины, предположительно его матери или же невесты.

Президент Ильхам Алиев: Известно, что там написано?

Таир Мамедов: В настоящее время наши ученые изучают это.

Мехрибан Алиева: Верхняя часть тоже позеленела.

Таир Мамедов: Да, потолок полностью был покрыт мхом. Сейчас камни просохли, не видны. Процесс просушки должен продолжаться до весны-лета.

Президент Ильхам Алиев: Это место нужно охранять. Охранники есть?

Таир Мамедов: Да, охранники имеются.

Мехрибан Алиева: Вероятно, гробницы были под землей, они покрыты водой.

Таир Мамедов: Внутрь постоянно проникала вода из земли. Поэтому эти надгробные камни под воздействием влаги стали хрупкими и ломкими. Согласно инструкции, в задней части, выше фундамента проведены специальные работы. Там не использовались цемент или другие материалы.

Президент Ильхам Алиев: А это - восьмиконечная звезда. Теперь ученые должны перевести эти надписи.

Таир Мамедов: В советское время здесь уже один раз проводилась реставрация. Тогда использовали цемент, другие материалы, хотя это не подходит. Господин Президент, это было одним из первых Ваших поручений нам. Естественно, мы стараемся подойти очень ответственно и чутко. Давая поручение, Вы сказали, что консервация должна быть проведена в соответствии с современными стандартами.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо, что вы привлекли к этим работам зарубежных специалистов. Кажется, эта компания занималась консервацией Девичьей башни?

Мехрибан Алиева: Да, австрийская компания.

Глава государства и первая леди сфотографировались перед усыпальницей.

Президент Ильхам Алиев: И здесь древние могилы. Сюда приезжают туристы?

Таир Мамедов: Да, много туристов приезжает. На фестивале Насими было очень много иностранных ученых, исследующих наследие Насими. Они отнеслись к усыпальнице с очень большой любовью и вниманием.

Президент Ильхам Алиев: Эта территория очень хорошо благоустроена.

Таир Мамедов: Господин Президент, сейчас при поддержке Фонда Гейдара Алиева идет работа над проектом реставрации исторической крепости Гюлистан в Шамахе. Эту работу тоже выполняют ученые-реставраторы из Австрии. Они уже завершили процесс сканирования 3D, сейчас изготавливают ее модель. А затем предусматривается процесс реставрации.

Президент Ильхам Алиев дал поручения о проведении ремонтно-восстановительных работ на высоком уровне.

*** 14:37

6 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству, проведенными на территории, прилегающей к усыпальнице Шаххандан в Шамахинском районе.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов проинформировал главу государства и первую леди о проведенной работе.

В последние годы в Азербайджане осуществляются важные проекты по восстановлению исторических, культурных, религиозных памятников. Эти проекты, носящие устойчивый характер, играют важную роль в сохранении нашего историко-культурного наследия, доведении его до будущих поколений. В этой связи особое значение имеет проведение широких работ по благоустройству на территории, прилегающей к усыпальнице Шаххандан. В ближайшее время начнутся работы по консервации памятника.

Фонд Гейдара Алиева, придающий особое значение сохранению и пропаганде национально-духовных ценностей, предпринимающий важные шаги по восстановлению исторических памятников местного и мирового значения, популяризации азербайджанской культуры за рубежом, в рамках "Года Насими" провел масштабные работы по благоустройству на территории, прилегающей к усыпальнице на кладбище Шаххандан в Шамахинском районе, где похоронен брат великого поэта Шах Хандан. На территории вокруг усыпальницы, большая часть которой осталась под почвой, были проведены земляные работы, установлен восьмиконечный постамент как на памятнике, созданы всесторонние условия для посетителей усыпальницы. Работы по очистке и благоустройству вокруг усыпальницы осуществлены под руководством австралийского реставратора-архитектора Эрика Пумера.