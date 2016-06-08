Президент Азербайджана принял послов мусульманских стран по случаю священного месяца Рамазан

Азербайджан продолжит усилия по укреплению единства исламских стран

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ 8 июня президент Ильхам Алиев принял руководителей дипломатических представительств и международных организаций мусульманских стран в Азербайджане по случаю священного месяца Рамазан.

Как сообщает Report, глава государства выступил на встрече.

Поздравив участников встречи по случаю начала священного месяца Рамазан, президент Ильхам Алиев отметил, что подобные встречи в месяц Рамазан стали прекрасной традицией. Отметив значение роста числа посольств мусульманских стран в Азербайджане, глава государства сказал, что это демонстрирует нашу дружбу и солидарность. Президент Ильхам Алиев отметил, что страны, представленные участниками встречи, наладили с Азербайджаном связи как в двустороннем, так и многостороннем формате. Выразив уверенность в том, что в будущем это сотрудничество еще более углубится, глава государства также подчеркнул, что налажено успешное сотрудничество и в рамках международных организаций. Доведя до внимания, что на состоявшемся в апреле в Турции Саммите Организации исламского сотрудничества эта солидарность была вновь продемонстрирована, президент Ильхам Алиев отметил, что на данном мероприятии был принят очень серьезный документ, связанный с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, осуждена совершенная в апреле армянская провокация против Азербайджана. "Мы очень высоко оцениваем эти шаги и выражаем признательность мусульманским странам за это", - сказал глава государства, подчеркнув, что этот конфликт является большой угрозой для региона. Он рассказал о последствиях конфликта, отметил, что Армения провела против нас политику этнической чистки, совершила Ходжалинский геноцид, разрушила все исторические и религиозные памятники на оккупированных территориях. Отметив, что руководство Армении постоянно предоставляет странам Европы искаженную информацию о конфликте и одновременно пытается придать ему религиозный оттенок, глава государства подчеркнул, что во многих случаях они утверждают, что, находясь в окружении трех мусульманских стран, защищают христианские ценности. "Это - большое лицемерие. Вы – люди, живущие в Азербайджане, хорошо знаете, что в нашей стране никогда не было конфликтов на религиозной, национальной почве", - сказал президент Ильхам Алиев, отметив, что в нашей стране, наряду с мечетями, функционируют церкви и синагоги, армянская церковь остается в центре города неприкосновенной, и Азербайджанское государство выделило средства на ее ремонт. Он подчеркнул, что эти дешевые и недостойные выступления руководства Армении являются проявлением лицемерия.

Глава государства также сказал: "Это еще раз подтверждает, что руководство Армении смотрит на мусульманские страны как на врагов". Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность демонстрации всем мусульманским миром единства и солидарности как в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, так и по другим вопросам.

Отметив, что 2016 год объявлен в Азербайджане "Годом мультикультурализма", президент Ильхам Алиев расценил результаты состоявшегося в этом году в нашей стране Глобального форума Альянса цивилизаций ООН как еще один фактор, свидетельствующий о крупных успехах Азербайджана на этом пути. Сообщив, что в Баку в прошлом году прошли первые Европейские игры, а в следующем году будут проведены Исламские игры солидарности, глава государства выразил уверенность в том, что Исламские игры солидарности войдут в историю не только как спортивное соревнование, они продемонстрируют всей планете призыв Ислама к единству, миру, благополучию. Отметив, что через год после этих Игр Нахчыван будет объявлен столицей исламской культуры, а несколько лет назад этого почетного звания был удостоен Баку, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан продолжит усилия по укреплению единства исламских стран.

Выразив признательность главе Азербайджанского государства за встречу, посол Королевства Марокко в нашей стране Хасан Хами от имени руководителей дипломатических представительств и международных организаций мусульманских стран в Азербайджане передал азербайджанскому народу наилучшие пожелания по случаю священного месяца Рамазан и предстоящего праздника Рамазан, поздравил с наступающей 25-й годовщиной восстановления независимости страны.

Коснувшись успехов Азербайджана, посол отметил, что они высоко оцениваются в мусульманском мире. Он еще раз выразил поддержку стран-членов Организации исламского сотрудничества территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, подчеркнул, что является сторонником урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана с полным соблюдением резолюций Совета Безопасности ООН.

В заключение было сделано фото на память.