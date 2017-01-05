Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас, христианскую общину Азербайджана, с днем рождения Иисуса Христа – священным Рождеством, передаю в этот радостный день каждому из вас самые добрые пожелания.

Христианство в Азербайджане имеет очень древнюю историю. Неслучайно, именно в нашей стране сформировались первые на Кавказе христианские храмы. Небесные религии, веками мирно сосуществуя здесь, сыграли неоценимую историческую роль в установлении между людьми спокойствия, дружественных и братских отношений. Между населяющими Азербайджан народами и этносами никогда не наблюдалось случаев национально-расовой дискриминации, этнорелигиозной нетерпимости.

Независимая Азербайджанская Республика и сегодня верна традициям толерантности и мультикультурализма. Все граждане Азербайджана, независимо от языка, религии, этнической принадлежности, обладают правами и свободами, основанными на международных принципах, в том числе свободой совести и вероисповедания. Всем проживающим в нашей стране этническим меньшинствам созданы равные демократические условия для сохранения религиозно-духовных ценностей, национальных обычаев и традиций, развития языка и культуры.

С чувством удовлетворения хочу отметить, что христианская община, являющаяся неотъемлемой частью многоконфессионального и многонационального азербайджанского общества, и сегодня, и завтра, как всегда, будет выполнять свой гражданский долг во имя прогресса и развития нашей страны.

Дорогие друзья!

Еще раз поздравляю всех вас со священным Рождеством, являющимся символом чувства милосердия и сострадания, чистых и благородных идеалов, желаю каждому из вас здоровья и счастья, а вашим семьям – благополучия".